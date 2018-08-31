ОСТАННІ НОВИНИ

На Личаківській ОККО облаштує нову автозаправку

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 31 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив ПАТ «Концерн Галнафтогаз» звести автозаправний комплекс з газозаправним пунктом на вул. Личаківській, 150-152 зі знесенням існуючих будівель. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, Галнафтогаз, якому належить мережа АЗС «ОККО», облаштовуватиме новий автозаправний комплекс на трьох земельних ділянках загальною площею майже 0,3 га.

Цільове призначення землі – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій; категорія – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Також ділянки розташовані у зоні ТР-2 – зоні транспортної інфраструктури відповідно до зонінгу Личаківського району.

Своїм рішення виконком встановив, що допустима висота майбутньої АЗС не повинна перевищувати 6 м. Натомість жодних обмежень щодо того, наскільки можна забудувати землю, немає.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, бенефіціарним власником ПАТ «Концерн Галнафтогаз» є відомий львівський бізнесмен Віталій Антонов. Керівником компанії з 2012 року є Назар Купибіда.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно СБУ провела в офісах ПАТ «Концерн Галнафтогаз» обшуки, оскільки підозрює його у фінансуванні тероризму.

Також на перетині вулиць Героїв УПА та Кульпарківської мережа «ОККО» хотіла спорудити першу у Львові заправку самообслуговування. Проти цього будівництва активно протестували мешканці і згодом встановили на місці майбутньої АЗС пам’ятний знак героям УПА.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...