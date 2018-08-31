На Личаківській ОККО облаштує нову автозаправку

Сьогодні, 31 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив ПАТ «Концерн Галнафтогаз» звести автозаправний комплекс з газозаправним пунктом на вул. Личаківській, 150-152 зі знесенням існуючих будівель. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, Галнафтогаз, якому належить мережа АЗС «ОККО», облаштовуватиме новий автозаправний комплекс на трьох земельних ділянках загальною площею майже 0,3 га.

Цільове призначення землі – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій; категорія – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Також ділянки розташовані у зоні ТР-2 – зоні транспортної інфраструктури відповідно до зонінгу Личаківського району.

Своїм рішення виконком встановив, що допустима висота майбутньої АЗС не повинна перевищувати 6 м. Натомість жодних обмежень щодо того, наскільки можна забудувати землю, немає.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, бенефіціарним власником ПАТ «Концерн Галнафтогаз» є відомий львівський бізнесмен Віталій Антонов. Керівником компанії з 2012 року є Назар Купибіда.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно СБУ провела в офісах ПАТ «Концерн Галнафтогаз» обшуки, оскільки підозрює його у фінансуванні тероризму.

Також на перетині вулиць Героїв УПА та Кульпарківської мережа «ОККО» хотіла спорудити першу у Львові заправку самообслуговування. Проти цього будівництва активно протестували мешканці і згодом встановили на місці майбутньої АЗС пам’ятний знак героям УПА.