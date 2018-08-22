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У львівському й київському офісах «Галнафтогазу» СБУ провела обшуки

Олена Карп'юк

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Вчора, 21 серпня, у львівському та київському офісах ПАТ «Концерн Галнафтогаз», що володіє мережею автозаправок «ОККО», провели обшуки. Про це пише Нафторинок, передає Львівський портал.

 

Обшуки з вилученням документів і техніки в офісах Галнафтогазу проводили працівники СБУ.

У Львові офіс «Галнафтогазу» розташований на вул. Героїв УПА, 72, а в Києві – на вул. Пилипа Орлика, 24/1. І під час обушків львівський офіс був повністю знеструмлений.

За неофіційною інформацією, ПАТ «Концерн Галнафтогаз» підозрюють у фінансуванні тероризму й роботі мережі в окупованому Криму та на непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей.

Львівський портал намагався зв’язатися з представниками ПАТ «Концерн Галнафтогаз», проте офіційного коментаря отримати наразі не вдалося. Водночас ЗМІ повідомляють, що компанія не коментує цю ситуацію, посилаючись на те, що готує зі свого боку офіційну заяву.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, бенефіціарним власником ПАТ «Концерн Галнафтогаз» є відомий бізнесмен Віталій Антонов. Керівником компанії з 2012 року є Назар Купибіда.

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