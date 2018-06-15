УПА заслужила на солідніше місце для пам’ятника у Львові, – історики

Вчора, 14 червня, у сквері на перехресті вулиць Героїв УПА та Кульпарківської, де заплановане будівництво першої у Львові екологічної міні-автозаправки самообслуговування, представники Львівської міської організації партії «Народний Рух України» спільно з активістами несподівано встановили пам’ятник героям УПА. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook голова Львівської міської організації партії «Народний Рух України» Ігор Мартинюк, місцеві мешканці нібито виступили проти зведення холодної автозаправки у скверику на перехресті вул. Героїв УПА – Кульпарківської. На їхню думку, на цьому місці повинен стояти пам’ятний меморіальний знак на честь Героїв Юнаків ОУН та Юнацтва УПА.

«Львівська міська організація НРУ надіслала заяву та загальне звернення представників територіальної громади, що проживають в районі вулиць Героїв УПА та Кульпарківської, до міського голови Садового А., а також до відомих громадсько-політичних діячів…», – написав Ігор Мартинюк.

Відтак вчора під час зборів у сквері на перехресті вул. Героїв УПА – Кульпарківської на місці, де планують збудувати суху автозаправку, встановили без будь-якого офіційного погодження пам’ятник.

Зазначимо, холодну автозаправку на перехресті вул. Героїв УПА – Кульпарківської, де зараз знаходиться зруйноване водосховище колишнього «Кінескопу», планує збудувати компанія «ОККО». Ця міні-АЗС має стати першою у Львові АЗС зі самообслуговуванням.

Для такого будівництва потрібно зрізати близько десятка дерев, однак в «ОККО» ще раніше заявляли про готовність долучитися до благоустрою території та згодом висадити вдвічі більшу кількість дерев.

Тим часом, як повідомляють львівські ЗМІ, історики вже заявили про те, що згадане місце не надто підходить для пам’ятника Українській повстанській арміїі, навіть попри те, що поруч розташована вул. Героїв УПА.

«Як на мене, як для УПА – це є заґумінок. Будуть висміювати: УПА була в лісі і пам’ятник у корчах поставили. УПА заслужила у Львові на солідніше місце. Там і район такий депресивний. Кожен пам’ятник має мати виховне значення, а він буде у кутку. Пам’ятник мав би бути на видному місці, щоб оглядовий майданчик добрий був, але не там», – розповів доктор історичних наук, професор кафедри історичного краєзнавства ЛНУ імені Івана Франка Віктор Голубко у коментарі ZIK.

Здивований вибором місця під пам’ятник й історик, доцент ЛНУ імені Івана Франка, член комісії з питань встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків, художньо-меморіальних дошок Роман Масик: «Це місце не пасує під пам’ятник, бо там фактично є смітник. Яку цінність має дане місце до цих подій, які ініціатори хочуть увічнити? Не можна допускати таких самовільних дій, бо це буде бардак у місті. Хто де захоче почне встановлювати пам’ятні камені. Але треба пройти всі інстанції. Має бути порядок. Хоча сама ідея встановлення такого пам’ятника має право на існування. Однак не в захаращеному місці, посеред вулиці», – зазначив пан Масик у коментарі Leopolis.news.

До слова, Роман Масик є співавтором книги «Пам’ятники та меморіальні таблиці міста Львова».

Також на ситуацію відгукнувся також кандитат історичних наук Андрій Лозинський: «Не вартує ставити такий знак у місці, де є промислові підприємства. Там нечиста територія, колишній фонтан. Я думаю, що на «задвірках» меморіальному знаку Героям УПА не місце. Однозначно, що сама ідея встановити цей пам’ятний знак – позитивна річ, але не в такому місці. Бажано, щоб це було в центрі, у крайньому випадку – біля Академії сухопутних військ, звідки багато хлопців зараз воює на Сході, тому можна провести історичні паралелі».

Як вже повідомляв Львівський портал, будівництво холодної міні-заправки на розі вул. Героїв УПА – Кульпарківської заплановане у межах розробки детального плану території. І з цього приводу з 22 лютого до 19 березня у Львові проводили громадські слухання.