Поліцейського, який п’яним збив двох хлопців на скутері, взяли під варту без права внесення застави

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави поліцейському, який 28 серпня у с.Жарків на Львівщині у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

«Поліцейському, який 28 серпня к с.Жарків на Львівщині вчинив смертельну ДТП, Галицький районний суд м.Львова сьогодні, 30.08.2018, обрав запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави», – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 серпня, о 23:50, у селі Жарків Бродівського району Львівської області. Попередньо встановлено, що на сільській дорозі відбулося зіткнення автомобіля «Рено Трафік» та скутера. Внаслідок ДТП, на місці події загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир, мешканці Бродівського району.

За кермом автомобіля поза службою знаходився працівник одного із підрозділів поліції Львівщини. За результатами медичного огляду встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.