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Смертельна ДТП за участю п’яного поліцейського на Бродівщині. Розпочато досудове розслідування

Юлія Шпак

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За фактом ДТП, яка сталася у Бродівському районі Львівщини, розпочато досудове розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 серпня, о 23:50, у селі Жарків Бродівського району Львівської області. Попередньо встановлено, що на сільській дорозі  відбулося зіткнення автомобіля «Рено Трафік» та скутера. Внаслідок ДТП, на місці події загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир, мешканці Бродівського району.

За кермом автомобіля поза службою знаходився працівник одного із підрозділів поліції Львівщини. За результатами медичного огляду встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«За цим фактом відкрито кримінальне провадження, розпочато службове розслідування. Матеріали цього розслідування будуть направлені до прокуратури. Обставини зіткнення будуть встановлені в ході повного і неупередженого досудового розслідування», – зазначив начальник поліції Львівщини Валерій Середа.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху,  якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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