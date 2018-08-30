Пластуни кличуть львів’ян на благодійну вечірку просто неба

Завтра, 31 серпня, у Шевченківському гаю відбудеться благодійна вечірка-пікнік просто неба, яку організовує Пласт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

«У грудні минулого року нам вдалося виручити 399 тисяч гривень. Тепер ми хочемо знову зустрітися з друзями Пласту, щоб розповісти про діяльність організації за цей період: що зроблено в окремих наших проектах і прозвітувати. Звісно, все це відбуватиметься у невимушеному, пластовому форматі. Цього разу ми обрали літній формат пікніка», – розповів голова осередку Пласту у Львові Матвій Дух.

Під час заходу Матвій Дух презентуватиме хід реалізації проектів Пласту, зокрема, модернізації осередків для занять із дітьми, створення методичного центру Пласту та пластової оселі у Винниках. Спеціальним гостем вечора буде віце-ректор УКУ Мирослав Маринович. Також із промовою для гостей під час заходу виступить Ірина Сандуляк, медіа-менеджер та мати трьох пластунів.

Вже традиційно окремим пунктом пікніка буде благодійний «тихий» аукціон, де серед лотів будуть пластові активності: участь у змаганнях з гандболу, мандрівки, парапланеризм тощо.

Вечір розпочнеться о 18:00 год. в Музеї народної архітектури та побуту ім. Климента Шептицього (Шевченківський гай).

Програма:

18.00 год. — неформальне спілкування, пікнік та початок інтерактивної програми для дітей та дорослих

18.50 год. — початок екскурсії для дітей Шевченківським гаєм

19.00 год. — відкриття Пластового пікніку та привітальне слово друзів Пласту

19.40 год. — презентація звіту з реалізації проектів представлених на першому Благодійному Вечорі

20.00 год. — слова подяки та підсумки тихого аукціону

21.00 год. — завершення Пластового пікніку.

Нагадаємо, перший Благодійний вечір Пласту у Львові відбувся 15 грудня 2017 року у центрі імені Андрея Шептицького. Тоді завдяки благодійним внескам та аукціону пластунам Львова вдалось зібрати більше 399 тисяч гривень на потреби організації.

Цьогоріч благодійний пікнік Пласту планували провести 15 червня, однак його перенесли через погодні умови.