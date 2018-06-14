Благодійний пікнік Пласту в Шевченківському гаю перенесено через погану погоду

Благодійний пікнік Пласту, який мав відбутися 15 червня в Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького, перенесено на 31 серпня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Дощ та негода, які прогнозуються на цю дату, зашкодять проведенню вечора та не дадуть змоги організувати активності і комфортно дістатись до локації. Відповідно, ми вирішили, що краще уникнути перебування у мокрих, неприємних умовах та не наражати Вас та ваших дітей на можливі ризики пов’язані з цим.

Це рішення далось нам нелегко, але воно вимушене. Нам прикро скасовувати подію, в організацію якої було вкладено стільки часу та ресурсів. Але це ніщо, порівняно з тим, наскільки нам прикро і незручно перед Вами. Перепрошуємо за створення безладу у Ваших планах на ці вихідні», — зазначають організатори.

Благодійний вечір-пікнік відбудеться 31 серпня у цьому ж місці — Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького. Про його деталі та програму буде повідомлено ближче до цієї дати.