В понеділок у Львові запрацює перша в Україні Академія боксу

Сьогодні, 28 серпня, у Львові відбулося підписання меморандуму між Львівським училищем фізичної культури та Благодійним фондом Андрія Котельника щодо створення на базі ЛУФК першої Академії боксу в Україні. Офіційно запрацює Академія вже у понеділок, 3 вересня. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Підписанти – директор ЛУФК Степан Родак та президент Фонду Котельника, cрібний призер Ігор Олімпіади 2000 року, чемпіон Світу у напівсередній ваговій категорії за версією WBA, кавалер Орденів «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів Андрій Котельник.

«Ми хочемо, щоб ця Академія виростила майбутнього Олімпійського чемпіона, адже у нас є всі умови для того, щоб виховати такого боксера. Наша мета – високі результати. Ми стоврили Академію боксу на базі ЛУФК. В у нашому львівському боксі є невелички застій, а училище фізичної культури в основному дає навчання, проживання та харчування, а Академія зможе давати екіпірування та частково допомогати фінансово. І для нас це вигідно, якщо людина буде з іншої області, але буде вчитися в училищі та тренуватися на нашій базі. Також вирішилили створити Академію, бо багато видів спорту, які є в училищі, стабільно показують результат, а бокс зараз не на дуже високому рівні», – розповів Андрій Котельник.

Навчання проводитимуть у одному із найсучасніших залів для тренувань в Україні на двох рингах. Одночасно там зможуть тренуватись до 40 боксерів.

Фото: Львівський портал