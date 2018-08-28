ОСТАННІ НОВИНИ

В понеділок у Львові запрацює перша в Україні Академія боксу

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 28 серпня, у Львові відбулося підписання меморандуму між Львівським училищем фізичної культури та Благодійним фондом Андрія Котельника щодо створення на базі ЛУФК першої Академії боксу в Україні. Офіційно запрацює Академія вже у понеділок, 3 вересня. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Підписанти – директор ЛУФК Степан Родак та президент Фонду Котельника, cрібний призер Ігор Олімпіади 2000 року, чемпіон Світу у напівсередній ваговій категорії за версією WBA, кавалер Орденів «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів Андрій Котельник.

«Ми хочемо, щоб ця Академія виростила майбутнього Олімпійського чемпіона, адже у нас є всі умови для того, щоб виховати такого боксера. Наша мета – високі результати. Ми стоврили Академію боксу на базі ЛУФК. В у нашому львівському боксі є невелички застій, а училище фізичної культури  в основному дає навчання, проживання та харчування, а Академія зможе давати екіпірування  та частково допомогати фінансово. І для нас це вигідно, якщо людина буде з іншої області, але буде вчитися в училищі та тренуватися на нашій базі. Також вирішилили створити Академію, бо багато видів спорту, які є в училищі, стабільно показують результат, а бокс зараз не на дуже високому рівні», – розповів  Андрій Котельник.

Навчання проводитимуть у одному із найсучасніших залів для тренувань в Україні на двох рингах. Одночасно там зможуть тренуватись до 40 боксерів.

Фото: Львівський портал

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...