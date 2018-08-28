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Чергова жертва змій на Львівщині. У лікарню потрапив 60-річний чоловік

Олена Карп'юк

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Вчора, 27 серпня, близько 22:00 год. у Сколівську центральну районну лікарню госпіталізували 60-річного мешканця Сколе, якого вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Чоловіка під час відпочинку на березі річки змія вкусила у праве плече. Його у стані середнього ступеня важкості доставили до лікарні.

Нагадаємо, Львівщина не має достатньої кількості протизміїної сироватки. А та, яка є у наявності, не є ефективною в лікуванні наслідків укусів змій, які водяться в області. Незважаючи на це, у МОЗ запевнили, що лікувати пацієнтів можна і без необхідної сироватки.

Як повідомляв Львівський портал, цими вихідними ще одна людина постраждала від укусу змії: 13-річний львів’янин потрапив у реанімацію.

Також нещодавно у Львові від укусу змії померла 4-річна дівчинка. 15 серпня прокуратура Львівської області відкрила кримінальну справу за фактом її смерті.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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