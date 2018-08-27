«Гроші йдуть за пацієнтом». Завдяки деклараціям лікарі у Червонограді вже отримали підвищені зарплати

Лікарі Червоноградського центру первинної медико-санітарної допомоги вже отримали підвищені зарплати в межах реформи фінансування «Гроші йдуть за пацієнтом». Деякі медики залежно від кількості підписаних декларацій із пацієнтами отримали вдвічі більшу платню. Про це сьогодні, 27 серпня, під час брифінгу у Львові повідомив голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко, передає кореспондент Львівського порталу.

«На Львівщині ми маємо декілька прикладів того, як лікарі скористалися на повну із можливостей, які дає реформа системи фінансування охорони здоров’я. Зараз, наприклад, у Червонограді ті лікарі, з якими активно підписують декларації, вже отримали підвищену зарплату, деякі навіть удвічі-втричі більшу. А це є правильним наслідком зміни економічних стимулів системи охорони здоров’я. Ми виплатили такі зарплати за липень і серпень. І саме вони змінюватимуть палітру взаємовідносин між пацієнтом і лікарем, між лікарем, лікарнею та Нацслужбою», – розповів Олег Петренко.

Також він зауважив, що сьогодні вже 34 медичні заклади на Львівщині підписали договори з Нацслужбою здоров’я, яка, власне, й виділяє фінансовий ресурс.

Також вже 44% населення Львівської області обрало свого лікаря.

«Те, що станом на сьогодні 1,2 мільйона мешканців Львівщини підписали декларації з лікарями, є виявом довіри до нашої сімейної медицини. Ми часто у нашому товаристві часто жартуємо, що це є своєрідними медичними виборами. Бо люди обирають тих лікарів, яким довіряють. У нас вже є багато таких лікарів, які мають більше 2000 підписаних декларацій… І Аня Ярмола, керівник Червоноградського центру первинної медико-санітарної допомоги, дуже добре продемонструвала, як це відображається на заробітній платі лікарів», – зауважила директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

Червоноградський центр первинної медико-санітарної допомоги наприкінці липня отримав від Національної служби здоров’я майже 3 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, Львівщина увійшла в трійку областей-лідерів за темпами підписання декларацій з лікарями.

Ті пацієнти, які підпишуть декларації з лікарями приватних закладів, будуть отримувати повний перелік послуг первинної медичної допомоги, як і в комунальних закладах. Для них вартість послуг оплатить Національна служба здоров’я.

Детальніше про те, скільки грошей отримуватимуть поліклініки й амбулаторії Львівщини за своїх пацієнтів, читайте тут.