День Незалежності у Львові: галицьке весілля, фотозона з глинянськими килимами та майстер-класи

Сьогодні, 24 серпня, у Львові відзначають 27-му річницю Дня Незалежності України. Окрім урочистостей, які відбулися в центрі міста, львів’ян та гостей міста запрошують до Оперного театру на етноалею «Унікальна Львівщина». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На алеї перед Львівським оперним театром сьогодні зібралися мешканці з 20 районів області, аби продемонструвати унікальні ремесла, звичаї та традиції.

Так, представники Буського району влаштували справжнє весілля з музиками, забавами, танцями та короваєм. Усі охочі можуть не лише послухати народних пісень, а й дізнатися тамтешні весільні обряди й традиції.

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Золочівський район, до прикладу, презентує свої унікальні глинянські килими, а Жидачівщина – традиційний розпис кераміки.

Відтак всіх запрошують відвідати етноалею «Унікальна Львівщина», де можна взяти участь у різних майстер-класах, конкурсах, презентаціях музичних інструментів та забавах.

Зазначимо, що сьогодні з 17:00 до 18:00 год. на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться Акафіст до Пресвятої Богородиці у виконанні Львівської Державної Академічної чоловічої хорової капели «Дударик».

О 19:30 год. на площі перед Оперним театром стартує мистецький проект «Україна. Історія сили і перемоги». Участь у концертній програмі візьмуть гурти «Гайдамаки», «Ot Vinta», а головним гостем проекту стане український музичний гурт «The Hardkiss».

О 21:30 год. також для усіх охочих відбудеться показ фільму «Кіборги» просто неба у парку «На валах».

А о 22:00 год. на Ратуші відбудеться відеомапінг, який відтворить історію державотворення та роль людей у становленні нашої Незалежності. Також завтра, 25 серпня, відеомапінг «Обличчя Незалежності» вперше пройде на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Початок – о 22:00 год.

Детальніше із програмою святкування Дня Незалежності у Львові можна ознайомитися тут.