До Дня Незалежності створять етноалею «Унікальна Львівщина»

У День Незалежності 24 серпня у центральні частині міста упродовж дня діятиме етноалея «Унікальна Львівщина». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Від пам’ятника Шевченка до Оперного театру плануємо створити етноалею «Унікальна Львівщина2. У нас буде понад 20 локацій, куди запрошуємо як діток так і дорослих», – зазначила Мирослава Туркало.

Відтак кожен охочий зможе взяти участь у різноманітних майстер-класах, конкурсах, презентаціях музичних інструментів тощо.

Мешканців Львівщини та гостей запрошують стати частиною грандіозного святкування 27-ї річниці Незалежності України.