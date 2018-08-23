Двох зловмисників, які причетні до розбійного нападу на пункт обміну валют у Трускавці, взяли під варту

Двом мешканцям Стрия, які причетні до скоєння розбійного нападу на пункт обміну валют у Трускавці, обрали запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Нагадаємо, подія трапилась цьогоріч, 20 серпня, в нічну пору доби у Трускавці.

«У ході досудового розслідування встановлено, що 20-річний та 21-річний мешканці Стрия здійснили напад на приміщення місцевого пункту обміну валют. Намагаючись викрасти грошові кошти, чоловіки шість разів вистрелили у вікно касира, проте не змогли його розбити, а лише пошкодили. Таким чином зловмисники змушені були тікати із місця пригоди. Проте незадовго, за гарячими слідами, правопорушників затримали правоохоронці в порядку ст.208 КПК України», – йдеться у повідомленні прокуратури .

Крім цього, учора, 22 серпня, Стрийським міськрайонним судом їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Зазначимо, що під час нападу касир не постраждав.