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На Львівщині затримали групу зловмисників, причетних до розбійних нападів на пункти обміну валют

Юлія Шпак

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Правоохоронці затримали групу осіб, які підозрюються у скоєнні розбійних нападів на пункти обміну валют та інших злочинів на території Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Затримали зловмисників після скоєння розбійного нападу на пункт обміну валют у місті Трускавець. 20 серпня близько 02.20 двоє з них здійснили шість пострілів у вікно фінансового закладу, намагаючись пошкодити скло, щоб потім проникнути у приміщення. Коли їм це не вдалося, вони втекли з місця події. Невдовзі їх затримали працівники поліції та вилучили зброю, маски, рукавиці та інші речові докази.

«Відомо, що до злочинної групи входило четверо осіб віком від 20 до 23 років, мешканці Стрийщини та Турківського району. Напад на трускавецький обмінник – не єдиний злочин, до якого вони причетні. Зловмисники діяли з особливою зухвалістю та цинізмом, використовуючи зброю та різні автомобілі», – повідомив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За рішенням суду чотирьом нападникам  обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внести заставу.

Зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочинів за ч.2, та ч.4  ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування та перевірка затриманих щодо причетності їх до інших кримінальних правопорушень.

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