Міськрада Львова таки погодила розбудову готелю Kavalier Boutique на місці вілли Завидовичів

Сьогодні, 22 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив ТзОВ «Ореста» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального готелю та багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями медіатеки, підземної автостоянки та трансформаторної підстанції на вул. Старознесенській, 58, 60, 60-А, 62, 62-А, 64, 66, 70 зі знесенням існуючих будівель та споруд. Таким рішенням мерія погодила розбудову відомого у Львові готельно-відпочинкового комплексу Kavalier Boutique на місці старовинної вілли Завидовичів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «Ореста» розбудовуватиме Kavalier Boutique та зводитиме багатоповерхівку на десятьох земельних ділянках загальною площею більше 1,1 га. Цільове призначення земель – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури; для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови. Категорія – землі житлової та громадської забудови.

Також всі земельні ділянки розташовані у зонах: Ж-3-імо – зоні квартирної житлової забудови з обмеженням висоти забудови згідно з історико-містобудівним обгрунтування (ІМО); Р-1-1С – зоні стаціонарної рекреації регіонального ландшафтного парку «Знесіння».

Своїм рішенням виконком встановив, що ТзОВ «Ореста» може забудувати ділянку, на якій розташовуватиметься житловий будинок, на 43%. Натомість для ділянок, на яких мають розбудовувати готель, жодних обмежень немає.

Також висота майбутнього житла не повинна перевищувати 24,2 м, а це, за приблизними підрахунками Львівського порталу, – до семи поверхів. Висота ж готелю не має бути більшою, ніж 15,5 м, що може сягати до п’яти поверхів.

«Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування. Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів. Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому порядку», – йдеться у проекті рішення.

Зазначимо, минулого тижня виконком на своєму засіданні вже розглядав питання розбудови готелю Kavalier Boutique на території ландшафтного парку «Знесіння», однак тоді його не прийняли.

Додамо, що на вул. Старознесенській, 66, де якраз і буде майбутнє будівництво, розташована вілла Завидовичів. Вона має історичне значення, оскільки її вважають першим у Львові будинком, який звели із цегли.

Раніше Львівський портал інформував про те, що забудовник обіцяв зберегти віллу. Однак минулого тижня представниця готелю Kavalier Boutique зазначила, що зараз немає жодних документів, які б підтверджували історичну цінність вілли. Також вона додала, що будівлю неможливо зберегти через аварійний стан, відтак її пообіцяли відтворити у фасаді при новому будівництві.

Будівництво у зоні парку «Знесіння» викликало хвилю обурення у мешканців, вони неодноразово протестували проти розбудови на території рекреаційної зони та знищення історичних пам’яток.

Як повідомляв Львівський портал раніше, про намір готелю Kavalier Boutique розбудовуватись стало відомо ще в квітні 2017 року. У квітні цього року мерія погодила детальний план території, який, власне, став першим кроком у намірах будівництва.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Ореста» зареєстроване у Києві. Його засновниками є лондонська компанія «Трейдінг енд консалтинг лімітед» та Ореста Компанець.

Основний вид діяльності ТзОВ «Ореста» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статуного капіталу становить більше 43,5 млн грн.