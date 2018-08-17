Виконком відмовився давати зелене світло розбудові готелю «Kavalier» на Знесінні

Члени виконавчого комітету Львівської міської ради сьогодні, 17 серпня, відмовилися затвердити містобудівні умови для розбудови ТзОВ «Ореста» у зоні парку Знесіння готелю «Kavalier Boutique» та будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованою медіатекою, підземною автостоянкою на вулиці Старознесенській 58,60,60А,62,62А,64,66,70 зі знесенням існуючих будівель. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначається у проекті рішення, гранично допустима висотність багатоквартирного житлового будинку має бути не вищою 24 м, а багатофункціонального готелю – не вище 15,5 м.

Будівництво у зоні парку Знесіння виникло хвиля обурення мешканців. Зокрема, вони прийшли і на сьогоднішнє засідання виконавчого комітету.

«Навіть, якщо проектанти зменшили поверховість, все одно ця будівля є довгою і не вписується в архітектуру, яка є навколо. Це – архітектурний жах. Якщо ми допустимо таке висотне будівництво в ландшафті, який повинен охоронятися, тоді над кожним, хто там мешкає, нависне загроза, що його «випихатимуть» звідти, щоб купити хату і також збудувати щось таке громіздке, бо одне вже таке буде. Тобто все старе Знесіння буде під загрозою, якщо ми зараз дамо «зелене світло» на таке будівництво. Була пропозиція, щоби вони розбудовувалися котеджно, це було б в стилі Знесіння і не будо б дисонансу. Адже це є місце, звідки починався Львів», – зазначила активістка Анна Біликівська.

Зазначимо, що на вул. Старознесенській, 66 розташовується вілла Завидовичів. Раніше Львівський портал інформував про те, що забудовник обіцяв зберегти будівлю. Своєю чергою представниця готелю «Kavalier Boutique» зазначила, що нема ніяких документів, які б підтверджували історичну цінність вілли. І додала, що її неможливо зберегти через її аварійність і її відтворять у фасаді при новому будівництві.

«Зараз ми пропонуємо створити новий унікальний об’єкт, який буде мати свою медіатеку. Для району розширимо і покращимо дорогу, тому що зараз там ця ділянка є аварійною та небезпечною…Що стосується вілли Завидовичів, то насправді нема жодного документу, який би підтверджував її історичну цінність. Але ми врахували зауваження і вирішили відтворити її в новому фасаді. Зовсім її залишити неможливо: вона є в аварійному стані, є експертні висновки», – наголосила керуюча готелем «Kavalier Boutique».

Готель розташований навпроти церкви Вознесіння. Настоятель храму зазначив, що у будівлі святині утворилися тріщини, відтак забудовник пообіцяв допомогти вирішити цю проблему.

Заслухавши всі сторони, члени виконкому не підтримали питання про затвердження містобудівних умов.