Львову виділили 27 мільйонів субвенції на будівництво Палацу спорту на Сихові

З державного бюджету виділили 27 мільйонів субвенції на будівництво та реконструкцію Палацу спорту на Сихові. З огляду на це виконавчий комітет ЛМР ухвалив зміни до міського бюджету Львова на 2018 рік, передає кореспондент Львівського порталу.

«Державний бюджет виділив міському бюджету Львова 27 мільйонів на будівництво Палацу спорту на Сихові», – зазначив директор департаменту фінансової політики ЛМР Олег Іщук.

Як повідомляв Львівський портал, 10 квітня виконком Львівської міськради перейменував майбутній спорткомплекс на Сихові на палац спорту, аби отримати співфінансування з держбюджету.

Орієнтовна вартість будівництва спорткомплексу становить близько 200 мільйонів гривень.

Нагадаємо, нещодавно виконком міської ради затвердив містобудівну документацію для зведення спортивного комплексу на просп. Червоної Калини.

Спорткомплекс на Сихові будуватимуть за проектом-переможцем всеукраїнського архітектурного конкурсу. Його авторами є Віктор Кудін, Ольга Рябова, Михайло Карнаухов та Надія Бесараб.

В умовах конкурсу було передбачено, що спорткомплекс повинен мати чотири окремі криті зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, критий басейн для водного поло та блок адміністративно-господарських приміщень. Окрім цього, комплекс можна буде використовувати і для катання на лижах.