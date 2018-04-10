На будівництво спорткомплексу на Сихові у мерії хочуть отримати кошти з держбюджету

Сьогодні, 10 квітня, виконком Львівської міськради перейменував майбутній спорткомплекс на Сихові на палац спорту, аби отримати співфінансування з держбюджету. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

«У новій редакції пропонується замінити слова «спортивний комплекс» на «палац спорту», оскільки йде мова про державне співфінансування. У статтях бюджету України є передбачено фінансування саме палаців спорту, тобто ми адаптуємо текст нашого рішення до тексту бюджету України», – зазначив начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради Юліан Чаплінський.

Нагадаємо, нещодавно виконком міської ради затвердив містобудівну документацію для зведення спортивного комплексу на просп. Червоної Калини.

Спорткомплекс на Сихові будуватимуть за проектом-переможцем всеукраїнського архітектурного конкурсу. Його авторами є Віктор Кудін, Ольга Рябова, Михайло Карнаухов та Надія Бесараб.

В умовах конкурсу було передбачено, що спорткомплекс повинен мати чотири окремі криті зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, критий басейн для водного поло та блок адміністративно-господарських приміщень. Окрім цього, комплекс можна буде використовувати і для катання на лижах.

Орієнтовна вартість будівництва становить близько 200 мільйонів гривень.