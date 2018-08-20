У «Львівводоканалі» кажуть, що каналізаційна система міста під час негоди працювала відмінно

Комунальні служби Львова продовжують ліквідовувати наслідки негоди, яка сталась у п’ятницю, 17 серпня. Не зважаючи на тонни води, які затоплювали вулиці міста, посадовці мерії запевняють, що вся каналізаційна система Львова працює відмінно і у цю зливу спрацювала на свій максимум. Про це вони розповіли сьогодні, 20 серпня, під час брифінгу, передає кореспондент Львівського порталу.

«17 серпня у Львові була сильна злива. Випало 28% місячної норми опадів. В результаті зливи були підтоплені ряд вулиць, повалено 10 дерев , утворено 9 провалів на проїжджій частині і хідниках, підтоплені деякі підвальні приміщення. Комунальні служби ліквідовували наслідки стихії у п’ятницю до ночі, а також у суботу. Працювали всі аварійні служби міста Львова. В суботу працювало 1790 осіб, 33 одиниці техніки. Сьогодні ми продовжуємо ліквідовувати наслідки стихії, зараз очищаємо підвальні приміщення, ліквідовуємо просідання на хідниках і проїжджій частині», – прозвітувала директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

За словами чиновниці, весь пісок, що досі залишається на вулицях міста після зливи, повністю прибируть до середи.

«Такої зливи львів’яни не пам’ятають вже багато років. Дуже були сильні опади і звісно, що ми зробимо собі певні висновки. Але навесні ми чистимо всі дощоприймачі, тому вони всі були справні. Наведу приклад: очисні споруди в погожий день сприймають 20 тисяч кубічних метрів стоків. У п’ятницю, за годину часу ці споруди сприйняли 60 тисяч кубічних метрів стоків, тобто втричі більше. Тому ми не відчуваємо за собою жодної провини, адже очисні споруди працювали, дощоприймачі приймали воду, колектори працюють», – сказала І. Маруняк.

Також вона зазначила, що збитки мешканцям будуть відшкодовуватись у переговорному режимі. Зокрема, якщо мова йде про підвальні приміщення, то це питання буде вирішуватись через ЛКП, а щодо власників затоплених авто (які наразі до мерії не звертались), то питання будуть вирішуватися в судовому порядку.

Начальник служби каналізаційного господарства ЛМКП «Львівводоканал» Володимир Васильченко зазначив, що каналізаційна система в міру своїх потужностей спрацювали чудово.

«Все працює, що можна було, сприйняло одразу, що не можна було – сприйняло пізніше. Але вся каналізаційна система спрацювала на відмінно. Щодо вулиць Торф’яна і Сахарова, то це місця, де сходяться колектори великого діаметру, де сходиться 90% води зі Львова. Там є проблема, яка в часі не може сприйняти таку кількість води. Треба було час: час пройшов, все сприйнялося і ніяких питань більше не виникало», – зазначив він.

Володимир Васильченко додав, що місто має проект реконструкції очисних споруд, який зараз реалізовується. Після цих реконструкції покращиться екологічна ситуація, зменшиться сморід і більше стоків можна буде сприймати. Але це станеться не раніше, як через 5-6 років.