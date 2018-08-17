Затоплені вулиці Львова: місто «накрила» потужна злива (Оновлюється)

У Львові страшна злива затопила вулиці так, що повністю зупинила рух транспорту. Містяни запощують фото і відео негоди у соціальні мережі, передає Львівський портал.

У деяких районах міста падав не лише потужний дощ, а й град.

Відомо, що найбільше води «стоїть» на Привокзальній, Сахарова і Глибокій.





У зв’язку із сильною грозою призупинено рух міських трамваїв та тролейбусів.

Зараз усі комунальні служби ліквідовують наслідки негоди в місті. Через понаднормову кількість опадів, підтоплено десяток вулиць. Наразі призупинений рух трамваїв. На всі адреси, де є підтоплення та замулення, виїхали комунальні служби.





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Мешканців міста просять про усі надзвичайні ситуації повідомляти «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80, аби комунальні служби оперативно реагували та усували недоліки негоди.