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Поліцейського, якого підрізали під час затримання зловмисників, нагородили квартирою

Юлія Шпак

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Глава Нацполіції Сергій Князєв нагородив львівського поліцейського, пораненого під час затримання зловмисників. Відзнаки МВС сьогодні, 20 серпня, також отримали ще двоє львівських поліцейських, які брали участь у затриманні правопорушників. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

 

Глава Нацполіції висловив подяку поліцейським за сумлінну службу.

«Я розумію, наскільки це складна та важлива робота. Війна з криміналом йде набагато довше і по-іншому сприймається суспільством. Хочу подякувати вашим батькам. Національна поліція пишається вами», – підкреслив очільник відомства.

Відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя» нагороджено старшого оперуповноваженого Галицького відділу поліції Львівщини, капітана поліції Володимира Костомаху, який отримав поранення та наразі перебуває у лікарні.

Окрім того, керівництво Нацполіції прийняло рішення про виділення Володимиру службового житла.

Так, поліцейський несе службу з 2011 року. Тричі бував на сході країни у складі зведених загонів. Вперше – навесні 2014 року поблизу Слов’янська. Крайній раз ніс службу в районі Маріуполя. Є учасником бойових дій.

«Порушники знали, що ми поліцейські. Бо ми кілька разів кричали, що ми поліція», – розповів Володимир про саме затримання.

Наразі він переніс операцію та почувається краще. Попереду – ще одна операція. Адже поранення виявилося важким: пошкодження внутрішніх органів. За прогнозами лікарів, Володимир проходитиме курс лікування ще близько півроку.

Нагрудними знаками «За відвагу в службі» також нагороджено ще двох працівників Галицького відділу поліції – заступника начальника сектору, майора поліції Романа Росипа та оперуповноваженого, лейтенанта поліції Олександра Зюганова.

Зловмисники, двоє 20-річних львів’ян, були затримані. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Фото: Поліція

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