Поліцейського, якого підрізали під час затримання зловмисників, нагородили квартирою

Глава Нацполіції Сергій Князєв нагородив львівського поліцейського, пораненого під час затримання зловмисників. Відзнаки МВС сьогодні, 20 серпня, також отримали ще двоє львівських поліцейських, які брали участь у затриманні правопорушників. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

Глава Нацполіції висловив подяку поліцейським за сумлінну службу.

«Я розумію, наскільки це складна та важлива робота. Війна з криміналом йде набагато довше і по-іншому сприймається суспільством. Хочу подякувати вашим батькам. Національна поліція пишається вами», – підкреслив очільник відомства.

Відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя» нагороджено старшого оперуповноваженого Галицького відділу поліції Львівщини, капітана поліції Володимира Костомаху, який отримав поранення та наразі перебуває у лікарні.

Окрім того, керівництво Нацполіції прийняло рішення про виділення Володимиру службового житла.

Так, поліцейський несе службу з 2011 року. Тричі бував на сході країни у складі зведених загонів. Вперше – навесні 2014 року поблизу Слов’янська. Крайній раз ніс службу в районі Маріуполя. Є учасником бойових дій.

«Порушники знали, що ми поліцейські. Бо ми кілька разів кричали, що ми поліція», – розповів Володимир про саме затримання.

Наразі він переніс операцію та почувається краще. Попереду – ще одна операція. Адже поранення виявилося важким: пошкодження внутрішніх органів. За прогнозами лікарів, Володимир проходитиме курс лікування ще близько півроку.

Нагрудними знаками «За відвагу в службі» також нагороджено ще двох працівників Галицького відділу поліції – заступника начальника сектору, майора поліції Романа Росипа та оперуповноваженого, лейтенанта поліції Олександра Зюганова.

Зловмисники, двоє 20-річних львів’ян, були затримані. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Фото: Поліція