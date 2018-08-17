У Львові заарештували зловмисника, що підрізав поліцейського

Зловмисника, який заподіяв ножове поранення працівнику поліції заарештовано. За рішенням суду 20-річного львів’янина взято під варту без права внесення застави терміном на 60 діб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 17 серпня, у ході комплексного відпрацювання міста оперативники помітили двох осіб, які в центрі міста наносили фарбою напис на фасад будинку. Коли правопорушники зрозуміли, що поліцейські застали іх на місці події, почали тікати. Під час затримання один із втікачів заподіяв 33-річному оперуповноваженому ножове проникаюче поранення. Капітана поліції прооперовано, зараз його стан стабільно важкий.

20-річних мешканців Львова було доставлено у відділ поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п’яти років позбавлення волі.

Нападнику суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави терміном на 60 діб.

Іншого учасника події притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та ст.152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Максимальна санкція статтей – адміністративний арешт терміном до п’ятнадцяти діб.

Триває досудове розслідування.