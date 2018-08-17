Вночі у Львові 20-річний хлопець підрізав поліцейського

У Львові вночі хлопець напав з ножем на 33-річного оперуповноваженого. Капітана поліції госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «ножове поранення грудної клітки». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 17 серпня, близько четвертої ранку під час відпрацювання Галицького району Львова оперативники помітили двох осіб, які аерозольною фарбою наносили написи на фасад будинку на вулиці Ковжуна. Побачивши правоохоронців зловмисники почали втікати. Під час затримання один з них раптово вдарив капітана поліції ножем.

«Життю нашого оперативника нічого не загрожує, стан його стабільний. Сподіваємося на його швидке одужання. Зловмисників затримано. Встановлено, що це 20-річні львів’яни. Сьогодні їм буде обрано запобіжний захід», – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Національного поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.