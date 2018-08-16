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У Турці автобус збив велосипедиста

Дарина Смеречанська

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У Турці водій автобуса «Ужгород – Турка» виїхав на зустрічну смугу руху і збив 30-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Аварія сталася 15 серпня о 09:10 на перехресті автодороги «Самбір-Ужгород» та вулиці І. Франка в Турці. 44-річний водій автобуса «MERCEDES-BENZ» зі сполученням Ужгород – Турка, мешканець Закарпатської області, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив наїзд на велосипедиста.

Потерпілого доставлено в Турківську ЦРЛ з діагнозом забій грудної клітки, забій ліктьового суглобу, закрита черепно-мозкова травма, стиснення кісток основ черепа.

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