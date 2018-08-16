Львів’ян запрошують на меморіальні заходи до 75 річниці ліквідації Львівського ґетто та Янівського концтабору

У Львові 2 вересня 2018 року відбудуться меморіальні заходи до 75 річниці ліквідації Львівського ґетто та Янівського концтабору. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У межах Європейських днів єврейської культури Україна та весь світ згуртуються аби вшанувати, згадати та спільно переосмислити страшну і болючу сторінку минулого — історію жертв Янівського концтабору та Львівського ґетто. У часи Другої світової війни Янівський концтабір був місцем жахіть Голокосту у регіоні, а Львівське ґетто — третім за величиною у Східній Європі.

Трагічні роковини Голокосту у Львові дали поштовх до об’єднання міських закладів культури і освіти, міжнародних організацій, благодійних фондів, єврейської громади та влади міста з метою актуалізації складної та багато років замовчуваної історії. Упродовж року в межах загальноміського проекту «Lwów, לעמבערג‎, Львів, Lemberg’43: Місто, яке (не)пережило» реалізовуються академічні, культурні, мистецькі події, виставки та конференції у просторі міста, що актуалізували дослідження теми Голокосту. Пропонована програма заходів стане продовженням першого етапу загальноміського проекту, складатиметься з трьох частин.

Програма заходів розпочнеться о 12.30 відзначенням організацій та ініціатив, які досліджують, зберігають та популяризують єврейську спадщину Львова та регіону. Символічною відзнакою стане ключ від синагоги. На цій зустрічі кожна із 75 скляних копій цього ключа матиме свого адресата як символ вдячності за привернення і примноження пам’яті про єврейські спільноти і їхню культуру після років забуття. Захід відбуватиметься у великій сесійній залі Львівської міської ради (пл. Ринок 1, ауд. 202).

Наступна частина програми — меморіальний концерт, який відбудеться о 15.00 в Урочищі «Піски» (вул. Омеляна Ковча) — місці, яке в часи Голокосту було однією з локацій, де проводились масові розстріли в’язнів Львівського ґетто та Янівського концтабору. На цьому місці Ukrainian Festival Orchestra під керівництвом Івана Остаповича виконає першу та третю частину симфонії № 6 «Трагічної» австрійського композитора і диригента Ґустава Малера.

На завершення програми заходів всіх бажаючих о 17.30 чекатимуть на Просторі Синагог (вул. Староєврейська, 37). Там відбудеться концерт-молитва за участі вокально-інструментального ансамблю «Варнічкес» Всеукраїнського єврейського благодійного форду «Хесед-Ар’є», Сергія Гаврилюка (альт), проекту Наталії Вакшинської, Еленори Разгон (вокал).

Програма продовжиться низкою екскурсій:

3 вересня о 16.00, 18.00 — екскурсії виставкою «Табір примусових робіт „Янівська“ — індустрія терору» у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору»

4 вересня о 18.30 — міська прогулянка «Підземний світ: історія виживання в час Голокосту у львівських каналізаціях»

6 вересня о 17.30 — міська прогулянка «Вулицями втраченого дитинства: Лешек Аллерханд і Голокост у Львові»

З 30 серпня по 31 грудня 2018 р. в Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» буде діяти виставка «Табір примусових робіт „Янівська“ — індустрія терору».

У заходах візьмуть участь представники органів місцевого самоврядування, міські культурні та академічні інституції, представники єврейської громади міста Львова, а також запрошені міжнародні організації та фонди, що займаються питанням збереження єврейської культурної спадщини.

Вхід на всі події програми вільний.

Програма відбудеться у рамках проекту «Lwów, לעמבערג‎, Львів, Lemberg’43: Місто, яке (не)пережило» — серії меморіальних заходів до 75 річниці ліквідації Львіського ґетто та Янівського концтабору у Львові.

Координатор проекту — Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» у співпраці з Центром міської історії Центрально-Східної Європи.