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Конкурс перевізників: яких змін чекати львів'янам у маршрутках уже з жовтня?

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 16 серпня, Львівська міська рада оголосила конкурс із визначення автомобільного перевізника на 54 міських автобусних маршрутах загального користування. Уже з жовтня водіїв львівських маршруток будуть штрафувати за невиконання рейсів, неприбраний автобус тощо. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

«Сьогодні ми оголосили конкурс на визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування у Львові. В обов’язкових вимогах конкурсу передбачено, що згідно з Постановою Кабінету міністрів України №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», до кінця 2019 року оновлення рухомого складу має бути на 35% і, починаючи з 2020 року, – на 50%. Також на автобусах має бути GPS-навігація, вони мають бути пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У договорах, які будемо укладати з переможцями, будуть також передбачені штрафні санкції за невиконання рейсів, чистоту в маршрутках та інше. В грошах це – 1700 грн і 3400 грн», – розповів в.о. начальника управління транспорту міської ради.

За його словами, прийом заявок від компаній-перевізників триватиме протягом наступних 30 днів. До 2 жовтня у мерії мають обрати переможців конкурсу, а до 15 жовтня – підписати з ними договори.

Конкурс оголосили на визначення перевізників 54 маршрутів Львова. Додатково колишній експрес-маршрут, який курсував з АС «Західна» до пл. Різні, виокремили під № 52.

Зазначимо, конкурс перевізників у Львові не оголошували вже майже півтора року. Весь цей час із компаніями-перевізниками підписували тимчасові договори.

Детальніше про те, які нововведення тепер будуть у договорах із перевізниками, про обов’язки маршрутників читайте тут.

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