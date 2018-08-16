Мерія оголосила конкурс на визначення перевізників на деякі автобусні маршрути Львова

Управління транспорту ЛМР оголосило конкурс з визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування. Пропозиції можна подавати до 14 вересня 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Збираємо пропозиції від перевізників до 14 вересня, і до 3 жовтня плануємо визначити переможців. Після цього буде ще 10 днів на оскарження результатів. Тому, приблизно на 10−15 жовтня мали б вийти на підписання договорів. Тимчасові угоди з перевізниками у нас укладені до 15 жовтня. Отож маємо достатньо часу, щоб провести конкурс і укласти угоди на перевезення.

Від конкурсу ми чекаємо покращення якості перевезення. Тому в умовах договору будуть передбачені штрафні санкції за невиконання рейсів, за неприбраний і непомитий автобус, тобто за санітарний стан машини, і за порушення правил дорожнього руху. Також умовами конкурсу буде передбачено обов’язкове оновлення рухомого складу автомобільного парку до 35% до кінця 2019 року. І від 50% з 1 січня 2020 року”, — розповів Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Згідно з поданим оголошенням на визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування:

Обов’язкові умови конкурсу:

Згідно з пунктом 10 Постанови КМУ від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями) перевізник-претендент повинен забезпечити роботу на кожному з об’єктів конкурсу, який включає міські автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35% загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 р. та до 50% – з 1 січня 2020 року.

Наявність у перевізника-претендента на кожному маршруті не менше одного автобуса пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

Додаткові умови конкурсу:

1 Автобуси, що пропонуються перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, за технічними, екологічними показниками повинні відповідати вимогам Законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусних маршрутах загального користування, з обов’язковим технічним забезпеченням передачі даних в центр керування руху.

Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі: 15.00 год 14.09.2018 року.

Документи для участі у конкурсі подавати в управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Адреса: м. Львів, вул. Ак.А.Сахарова, 2, графік роботи: пн. — чт. — з 09:00 год. до 18:00 год., пт. — з 09:00 год. до 17:00 год., (субота, неділя — вихідний).

Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: (032) 261 55 66, 261 57 67, e-mail: transport@lvivcity.gov.ua