ОСТАННІ НОВИНИ

Шістьох людей, що отруїлися в кафе у Стрию, виписали з лікарні

Олена Карп'юк

|

Шістьох людей, які отруїлися у кафе «Степ-Леон» у Стрию, виписали після дев’яти днів лікування у стаціонарі. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Станом на 14:00 год. учора, 14 серпня, всіх пацієнтів, які постраждали внаслідок харчової токсикоінфекції у кафе «Леон-Степ», що на вул. Львівській у Стрию, виписали з лікарні.

Шістьох потерпілих внаслідок отруєння у цьому кафе госпіталізували 5 серпня. Медики діагностували їм харчову токсикоінфекцію та гостру кишкову інфекцію.

Нагадаємо, нещодавно 27 людей отруїлися в кафе при готелі «Джем Раковець», 26 з них – діти. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу.

Також 13 липня у Львові в закладі громадського харчування «Tomash Kebab», що на вул. П. Куліша, 10, отруїлись 30 осіб. Всім потерпілим медики діагностували сальмонельоз.

А 14-15 липня в ресторані «Отаман», що у селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району, отруїлись  7 осіб.

Водночас після масового отруєння у закладі «Tomash Kebab»перевірок в інших львівських закладах швидкого харчування дотепер не проводили.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській ОДА хочуть запровадити механізм, згідно з яким власники закладів швидкого харчування мали б компенсовувати лікарням збитки за лікування людей, які отруїлися їхньою їжею.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці
Анатолій Горбенко
Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці

Як стверджують автори сторінки, яка за лічені дні залучила більш ніж 15 000 підписників, їхньою метою є викриття Анатолі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...