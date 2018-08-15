Шістьох людей, що отруїлися в кафе у Стрию, виписали з лікарні

Шістьох людей, які отруїлися у кафе «Степ-Леон» у Стрию, виписали після дев’яти днів лікування у стаціонарі. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Станом на 14:00 год. учора, 14 серпня, всіх пацієнтів, які постраждали внаслідок харчової токсикоінфекції у кафе «Леон-Степ», що на вул. Львівській у Стрию, виписали з лікарні.

Шістьох потерпілих внаслідок отруєння у цьому кафе госпіталізували 5 серпня. Медики діагностували їм харчову токсикоінфекцію та гостру кишкову інфекцію.

Нагадаємо, нещодавно 27 людей отруїлися в кафе при готелі «Джем Раковець», 26 з них – діти. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу.

Також 13 липня у Львові в закладі громадського харчування «Tomash Kebab», що на вул. П. Куліша, 10, отруїлись 30 осіб. Всім потерпілим медики діагностували сальмонельоз.

А 14-15 липня в ресторані «Отаман», що у селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району, отруїлись 7 осіб.

Водночас після масового отруєння у закладі «Tomash Kebab»перевірок в інших львівських закладах швидкого харчування дотепер не проводили.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській ОДА хочуть запровадити механізм, згідно з яким власники закладів швидкого харчування мали б компенсовувати лікарням збитки за лікування людей, які отруїлися їхньою їжею.