Пласт запрошує львів’ян у Шевченківський гай на благодійну вечірку

У Шевченківському гаю 15 червня Пласт проведе благодійну вечірку. Про це повідомляють організатори заходи.

Зазначається, що під час благодійної вечірки просто неба керівництво Пласту у Львові розповість про діяльність організації. Подія організована в продовження Благодійного вечора, який відбувся в грудні 2017-го.

«Тоді нам вдалося виручити 399 тисяч гривень. Сьогодні ми хочемо знову зустрітися з друзями Пласту, щоб розповісти про діяльність організації за цей період, що зроблено в окремих наших проектах. Прозвітувати, так би мовити. Звісно, все це відбуватиметься у невимушеному, пластовому форматі. Цього разу ми обрали формат пікніка, оскільки це літо, а для пластунів літо — це завжди природа та мандри. Такою буде і тематика події», – розповів голова осередку Пласту у Львові Матвій Дух.

Під час заходу Матвій Дух презентуватиме хід реалізації проектів Пласту, зокрема, модернізації осередків для занять з дітьми, створення методичного центру Пласту та пластової оселі в містечку Винники. Перша леді Львова Катерина Садова розповість про роль Пласту в житті дитини. Як відомо, у пані Катерини п’ятеро синів є пластунами. Спеціальним гостем вечора буде віце-ректор УКУ Мирослав Маринович. Вже традиційно окремим пунктом пікніка буде благодійний «тихий» аукціон, де серед лотів будуть пластові активності: участь у змаганнях з гандболу, мандрівки, парапланеризм тощо.