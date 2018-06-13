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Вулицю Просвіти закривають для проїзду транспорту аж до кінця року

Юлія Шпак

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У Галицькому районі розпочинається капітальний ремонт дороги на вулиці Просвіти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як повідомив Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації, капітальний ремонт вул. Просвіти є одним з пріоритетних об’єктів з ремонту на цей рік.

«Сьогодні вже встановлюють дорожні знаки про перекриття вул. Просвіти для проїзду і розпочинаємо ремонтні роботи. Ремонт вул. Просвіти — це один з пріоритетних і масштабних об’єктів на цей рік. Довжина дороги, де відбуватимуться роботи, становить 308 м, ширина, в окремих місцях, від 3 м до 6 м. Переможцем тендеру на виконання робіт стало ТОВ «Грант-Захід», — розповів Ігор Савка.

За його словами, проектом ремонту вул. Просвіти передбачено капітальний ремонт водогону, стічної та дощової каналізацій, встановлення гідрозатворів та дощоприймачів, перекладатимуть бруківку на дорозі, тротуари замощуватимуть плиткою. Також мають здійснити ремонт зовнішнього освітлення, встановлення відповідних дорожніх знаків. Для маломобільних груп буде облаштовано пониження для заїзду.

«Тут передбачено ремонт і заміну усіх комунікацій. Зокрема, заміна водопроводів і каналізації, адже маємо проблеми з колектором, через перепад висот. Однак, відповідно до технічної документації, спершу на вул. Просвіти маємо провести археологічні дослідження. Їх проведе «Рятівна археологічна служба». За сприятливих погодних умов капітальний ремонт вулицю Просвіти плануємо завершити до кінця цього року», — додав Ігор Савка.

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