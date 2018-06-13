Від сьогодні у Львові візьмуться за ремонт вулиці Просвіти

Від сьогодні планують розпочати роботи з ремонту вулиці Просвіти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На вул. Замарстинівській ми вже відновили роботи. Знайшли вирішення з проектантами разом, бо проект робив Інститут Містопроект. Вони зробили його не якісно, тому більше часу прийшлось використати на доопрацювання проекту, зрозуміли всі слабі місця. Зараз буде більша активізація по вул. Замарстинівській.

Від сьогодні будемо братись за вул. Просвіти, бо ця вулиця в дуже поганому стані. Вона не велика, але важлива. Там роботи триватимуть до листопада. Там треба перекласти всю бруківку, навести лад з основою. По водовідведенню також наведемо порядок, по мережах всі роботи виконаємо», — зазначив під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, з 1 вересня у Львові обіцяють відкрити вулицю Личаківську.