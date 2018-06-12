З 1 вересня у Львові обіцяють відкрити вулицю Личаківську

На вул. Личаківській триває останній етап капітального ремонту дороги. Вже виконано реконструкцію ділянки вулиці Личаківської від вул. І. Мечникова до вул. Черемшини. Станом на сьогодні роботи зосередженні на відрізку від вул. Черемшини до вул. Пасічної. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зазначається, що наразі тривають роботи з облаштування трамвайного кільця на перехресті з вул. Пасічною.

«З 15 липня вже мають відкрити проїзд з вул. Долішньої на вул. Личаківську. Відкрити для проїзду вул. Личаківську ми плануємо з 1 вересня. Це і громадський транспорт, і трамвайне сполучення. Кільце зробили дуже якісно. Спочатку планували робити кільце іншого радіусу. Але для цього треба було би забрати 30 дерев. Ми тим проектом не пішли, ми відновили кільце по тому маршруту, який був раніше. Повністю проклали новий колектор, який був аварійний, кілька разів провалювався. Зараз кладуть бетонні плити, будемо брукувати. Всі складні роботи вже виконали, тільки час і погодні умови, а також щоб були якісні поступлення коштів у місцевий бюджет.

Ми планували на осінь відкриття. З 1 вересня дорогу відкриємо, трамвайне сполучення також. В таких серйозних речах спішити не потрібно, бо це робиться на наступних 50 років. Ми уможливимо проїзд з вул. Долішньої на вул. Личаківську з 15 липня. Це вже буде зовсім інше коло, яке треба буде робити людям, які живуть у Винниках, чи звикли їздити тут. Також вулиця Личаківська матиме нове, якісне освітлення», – розповів мер Львова Андрій Садовий.

У ЛКП «Львівавтодор» запевняють, що роботи будуть завершені вчасно, як і планувалося — кінцевий термін відкриття вул. Личаківської — кінець серпня цього року.

«Зараз проводять завершальні роботи з ремонту каналізації, виконують роботи з влаштування тротуарів та дорожньої частини на ділянці від вул. Черемшини до вул. Пасічної. На розворотному кільці на вул. Пасічній також тривають роботи: влаштовують трамвайні плити, після цього буде прокладання самої колії», — пояснює в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський.

Також завершується робота з прокладання нового колектору на цій ділянці.

«Щодо встановлення нового колектору, то це теж на завершальному етапі: колектор встановили, потім буде тампонація старого (залиття цементом) і перепідключення. Також іде облаштування самого дорожнього полотна: роблять тротуари та заливають бетонну основу під бруківку», — каже Роман Познянський.

За інформацією ЛКП «Львівавтодор», станом на початок червня виконано такі роботи:

влаштування бруківки на проїзній частині дороги від вул. Мечникова до вул. Котика — 7350 м2;

влаштування тротуару — 4300 м2;

влаштування плитки «Римський камінь» між трамвайними коліями — 2600 м2;

влаштування трамвайних колій — 640 м. п.;

влаштування металевих опор контактної мережі — 24 шт.;

влаштування опор освітлення — 36 шт.;

влаштування каналізаційного колектора від вул. Мечникова до вул. Пасічної — 934 м.п.;

залишилося влаштувати колектор — 12 м.п.

Фото: ЛМР