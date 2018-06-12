Тариф на вивезення сміття у Дрогобичі підняли на 275%

Вчора, 11 червня, на позачерговому засіданні виконавчий комітет Дрогобицької міської ради затвердив нові тарифи на вивезення, розміщення та захоронення твердих побутових відходів для населення. Про це йдеться на сайті Дрогобицької міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом тариф на вивезення та захоронення сміття для дрогобиччан підняли на 275%, він становитиме 34,26 грн. А вивезення 1 м куб. відходів коштуватиме 158,68 грн, захоронення – 160,98 грн.

Через такий значний ріст тарифів на вивезення й захоронення сміття чиновники Дрогобицької міської ради провели брифінг для журналістів. Вони пояснили, що востаннє тариф затверджували у 2015 році, відтак за цей час зросла мінімальна зарплата, ціни на пальне.

«Окрім цього, станом на сьогодні відстань до сміттєзвалища, на яке зараз планують транспортувати сміття, є значно більшою, тому затрата пального збільшилась у декілька разів. Зараз у місті накопичилось близько 100 тонн сміття, але вже до кінця червня місто планують повністю розчистити та розпочати сортування сміття зі встановленням на сміттєвих майданчиках спеціальних контейнерів з відповідним візуальним ознакуванням», – йдеться у повідомленні Дрогобицької міської ради.

Водночас посадовці прогнозують можливе зменшення затверджених тарифів після початку процесу сортування сміття у Дрогобичі.

Як повідомляв Львівський портал, Дрогобич хоче збудувати власний сміттєпереробний завод. Адже протягом кількох місяців у місті існує проблема з вивозом сміття. Міський голова Тарас Кучма розповідав, що сусідні міста відмовляються приймати сміття з Дрогобича, відтак він звертався до Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо сприяння у тимчасовому вивезенні сміття.