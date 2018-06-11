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Порошенко підписав закон про створення Антикорупційного суду

Олена Карп'юк

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Петро Порошенко підписав Закон України «Про Вищий антикорупційний суд», наголосивши при цьому, що такий суд потрібно утворити ще цього року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Президента України.

 

Сьогодні, 11 червня, рівно рік після запровадження безвізу для українців, Петро Порошенко підписав цей Закон у присутності майбутніх та діючих лідерів, студентів Української академії лідерства.

Глава держави наголосив, що для завершення формування антикорупційної інфраструктури не вистачало чесних, справедливих, об’єктивних і незалежних суддів. Президент подякував за підтримку реформи судової гілки влади, яка передбачала ліквідацію імунітету суддів. Вони не повинні переслідуватись за ухвалене рішення, але якщо скоїли злочин, то мають нести відповідальність. Реформа також дала можливість для повного перезавантаження суддівського корпусу.

«У моєму минулорічному зверненні про зовнішню і внутрішню політику чітко було наголошено на створенні антикорупційного суду в найкоротші терміни. У Законі про бюджет на цей рік ми чітко передбачили видатки на антикорупційний суд, ключове – вже цього року. Нікому не дозволено буде переносити створення суду «на потім». Але багато хто вважав, що їм вдасться зупинити процес», – розповів Петро Порошенко, зауваживши, що були вимоги, аби він відкликав свій законопроект.

Президент ще раз наголосив, що ухвалення Закону «Про Вищий антикорупційний суд» є перемогою України, бо завдяки спільній роботі було напрацьовано незалежну антикорупційну інфраструктуру, що створює всі можливості для ефективної боротьби з корупцією.

«Це не кінець роботи. Це лише початок. Хочу звернутися до наших іноземних партнерів, бо законом передбачено інститут іноземних експертів, кандидатури яких нам мають надати міжнародні і авторитетні організації, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією, і де Україна бере участь на міждержавному рівні. Прошу, за дуже короткий термін мінімум 12 кандидатів мають надійти до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) для того, щоб ми запустили процес створення суду», – наголосив Порошенко.

Також він звернувся до Уряду і Міністерства фінансів терміново виділити фінансування, яке передбачено в бюджеті.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала законопроект 7440 про створення в Україні Вищого антикорупційного суду. При цьому четверо нардепів зі Львівщини не проголосували цей закон. Хто і як голосував за Закон «Про Вищий антикорупційний суд», дивіться тут.

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