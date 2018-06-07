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Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд

Юлія Шпак

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Верховна Рада підтримала законопроект 7440 про створення в Україні Вищого антикорупційного суду. За відповідне рішення у другому читанні проголосували 315 народних депутатів, передає УП.

 

Перед цим депутати розглянули 1 927 поправок до закону. На голосуванні був присутній ініціатор законопроекту президент Петро Порошенко.

У своєму виступі він наголосив, що той варіант законопроекту, який комітет подав на розгляд парламенту, «повністю відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії і водночас повністю відповідає Конституції і законам України». Порошенко закликав депутатів «знайти в собі сили» і підтримати цей документ.

У свою чергу спікер Ради Андрій Парубій зазначив, що під час розгляду в сесійній залі найсуперечливіших правок, які стосуються Громадської ради міжнародних експертів, «було знайдено формулу», яка теж повністю відповідає рекомендаціям «Венеціанки».

Голова профільного комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич пояснив положення закону про відбір суддів до Антикорсуду, які викликали найбільше суперечок.

За його словами, закон передбачає, що не менше 3 з 6 членів Ради міжнародних експертів можуть накласти вето на будь-яку кандидатуру, запропоновану до суду Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Після цього кандидатуру розглядають на спеціальному засіданні, в якому беруть участь ВККС і Рада експертів. Якщо більшість складу цього спільного засідання або щонайменше половина міжнародних експертів не підтримають кандидатуру, вона припиняє участь у конкурсі на посаду в Антикорупційному суді.

Крім того, розповів Князевич, Рада експертів може ініціювати співбесіди з кандидатами на посаду судді.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, членів Ради міжнародних експертів призначатиме ВККС на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.

На своїй сторінці у Facebook народний депутат України Ігор Васюник написав, що парламент ухвалив необхідну законодавчу базу для незалежної та ефективної діяльності усіх антикорупційних органів: НАЗК, НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду.

«Тепер бігати та ховатись від відповідальності під ковдрами «клітинка-стайл» корупціонерам буде важче. Парламент ухвалив закон щодо створення Вищого антикорупційного суду. 315 голосів «За».

Україна демонструє світовому співтовариству, яке нас підтримує, що наша держава рухається шляхом якісних змін. І найголовніше – ми продемонстрували українському суспільству, що цей парламент ухвалює важливі для реформування України закони», – написав нардеп.

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