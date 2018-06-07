Антикорупційний суд: позиція нардепів з Львівщини

Четверо депутатів зі Львівщини не проголосували закон про Антикорупційний суд. Про це свідчать дані поіменного голосування за законопроект №7440 у другому читанні та в цілому (про проект Закону про Вищий антикорупційний суд ), яке відбулося сьогодні, 7 червня.

Так, нардеп від партії «Опозиційний блок» Ігор Шурма проголосував проти закону про Антикорупційний суд. Його однопартієць Тарас Козак був відсутній на сесії Верховної Ради України, відповідно він теж не голосував за закон.

Утримався від голосування нардеп із Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Шухевич.

Також за закон про Антикорупційний суд не голосувала народний депутат України Наталія Кацер-Бучковська від «Народного фронту», оскільки була відсутня на сесії Верховної Ради.

Окрім того, законопроект підтримали такі нардепи зі Львівщини:

«Блок Петра Порошенка»: Богдан Дубневич, Ярослав Дубневич, Андрій Кіт, Оксана Юринець, Андрій Антонищак, Андрій Лопушанський.

«Народний фронт»: Микола Величкович, Ігор Васюник, Микола Кадикало, Андрій Левус, Михайло Хміль, Михайло Бондар, Наталія Кацер-Бучковська.

«Самопоміч»: Любомир Зубач, Олег Березюк, Олег Лаврик, Олексій Скрипник, Сергій Кіраль, Лев Підлісецький, Руслан Сидорович, Ірина Подоляк.

Позафракційні: Ганна Гопко, Остап Єднак, Володимир Парасюк, Андрій Парубій, Дмитро Добродомов, Тарас Батенко, Богдан Матківський, Олег Мусій.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, Верховна Рада підтримала законопроект 7440 про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.