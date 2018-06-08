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Внаслідок ДТП у Львові постраждав пенсіонер

Олена Карп'юк

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Вчора, 7 червня, близько 02:00 год. ночі, на вулиці Городоцькій 57-річний водій автомобіля «Фольксваген» збив пенсіонера. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Внаслідок наїзду 73-річний чоловік отримав перелом кісток тазу та забої, його доставили у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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