Садовий хоче заборонити забудову парковок у Львові житлом

У Львівській міськраді хочуть заборонити будівництво житла на земельних ділянках, які підприємці беруть під облаштування парковок. Про це сьогодні, 11 травня, йшлося під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

У міськраді сьогодні активно обговорювали проблему забудови земельних ділянок, призначених під паркінги. Як розповів депутат Тарас Чолій, на ділянках, що на просп. В. Чорновола та на вул. Клепарівській, підприємці мали облаштувати паркінги, однак тепер передумали і хочуть зводити там житло.

« На просп. В. Чорновола, 67Б місто відвело земельну ділянку під будівництво багаторівневого паркінгу, оцінило її. Потім власник вирішив, що його не цікавить паркінг, він хоче будувати житло. Зараз така ж ситуація є на вул. Клепарівській біля готелю «Власта». Ділянка, площею у понад 40 сотиків, виставлена на аукціон, її оцінили у 5 мільйонів гривень. Нікому там сьогодні не потрібен багаторівневий паркінг, всі прекрасно розуміють, що поруч із готелем будуватимуть житло. Цю ділянку потрібно оцінити у більшу суму, також місто мало би проконтролювати, що якщо ділянка виділена під паркінг, то щоб на ній і будували паркінги, а не житло», – розповів Тарас Чолій.

У свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що у місті потрібно взагалі заборонити будь-яку забудову земель, призначених під облаштування парковок, окрім будівництва на них багаторівневих паркінгів.

«Нам взагалі на виконавчому комітеті треба прийняти рішення про заборону забудови парковок у Львові. У нас постійно з’являються охочі будувати. Люди беруть у міста землю в оренду для забезпечення послуг із паркування. Це нормально. Потім вони звертаються, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, бо хочуть збудувати там житловий будинок. А люди, які ставили там раніше машини, де мають їх ставити? Вони розбігаються по дворах, у нас виходить велика біда. Треба поставити на цьому крапку.

Пропоную, щоби ми винесли відповідне рішення на виконавчий комітет, а потім ухвалу – на сесію міської ради. Нема чого у Львові забудовувати парковки. Стара забудова, вулиці Наукова і Топольна, Сихів, не передбачають підземних парковок. Це передбачити сьогодні можна лише у новій забудові. Хіба якщо людина хоче на ділянці, де є звичайна парковка, збудувати багаторівневу, – будь ласка, без проблем», – зауважив Андрій Садовий.

Також заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків запропонував впорядкувати зовнішній вигляд всіх паркінгів міста.

Напрацювати проект рішення щодо заборони забудови земель, призначених для паркінгів, у міськраді мають до наступного засідання виконкому, тобто до 18 травня.