На Львівщині – надзвичайна пожежна небезпека. Мешканців просять дотримуватись правил безпеки

Згідно з даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, цими вихідними, 9-10 червня, у Львові та області збережеться надзвичайна пожежна небезпека (V клас). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з надзвичайною пожежною небезпекою мешканців Львова та області закликають дотримуватися правил безпеки, а також бути обережними з вогнем на природі. Зокрема, не розводити багаття у недозволеному місці (у лісах, парках), не дозволяти дітям гратися з вогнем.

Як зазначили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, із початку року рейдові бригади склали вже 65 протоколів на порушників вимог пожежної безпеки в лісах.

«Якщо ж пожежа розгорілася, і ви не можете загасити її самотужки – якнайшвидше зателефонуйте до служби порятунку за телефоном «101» чи повідомте лісову охорону (297-61-21) або органи місцевого самоврядування», – наголошують в управлінні лісового та мисливського господарства Львівщини.

Як вберегтися від сонячного й теплового ударів у спеку, можна дізнатися тут.