Супрун дала поради, як вберегтися від сонця у спеку

Надмірне перебування на сонці є одним з факторів ризику розвитку раку шкіри. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Не забувайте, що сонце корисне для нас лише в розумних межах. Ультрафіолетове випромінювання та спека можуть бути шкідливими для здоров’я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 3 мільйонів випадків раку шкіри діагностується по всьому світу щорічно», -написала вона.

Тож, Уляна Супрун радить обов’язково наносити сонцезахисний крем щоразу, коли виходите на вулицю. Фонд раку шкіри рекомендує кожному, незалежно від кольору шкіри, використовувати сонцезахисний крем не тільки в період спеки, але й протягом всього року.

За рекомендаціями Американської академії дерматології, користуйтеся сонцезахисним засобом з SPF (Sun Protector Factor) не менше 30. Це може бути крем, гель, спрей тощо.

Наносити його краще за 30 хвилин до виходу на сонце.

І також пам’ятайте про базові правила захисту під час спеки:

– Знаходьтеся якомога менше на сонці, особливо, в найбільшу спеку (з 11 до 16 години)

– Будьте обережні з засмагою. Ми асоціюємо її зі здоровим та красивим виглядом, насправді ж, засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається «захиститись».

– Носіть капелюх, одяг з довгими рукавами й штани для захисту від сонячних променів

– Будьте уважні біля водойм та на пляжі. Поверхні відбивають сонячне проміння, що збільшує шанс отримати опіки

– Уникайте відвідування соляріїв. Існують дослідження, що додаткове ультрафіолетове випромінювання підвищує ризики отримання раку шкіри

– Регулярно перевіряйте шкіру (родимки, веснянки) та повідомте про зміни своєму лікарю

– Пийте більше води

– Не залишайте дітей у закритих автомобілях

Будьте уважними до людей, що поруч, особливо у громадському транспорті. Чутливим до спеки людям може знадобитися ваша допомога. Краще завжди мати при собі пляшку води.