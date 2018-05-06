ОСТАННІ НОВИНИ

Супрун дала поради, як вберегтися від сонця у спеку

Юлія Шпак

|

Надмірне перебування на сонці є одним з факторів ризику розвитку раку шкіри. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

 

«Не забувайте, що сонце корисне для нас лише в розумних межах. Ультрафіолетове випромінювання та спека можуть бути шкідливими для здоров’я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 3 мільйонів випадків раку шкіри діагностується по всьому світу щорічно», -написала вона.

Тож, Уляна Супрун радить обов’язково наносити сонцезахисний крем щоразу, коли виходите на вулицю. Фонд раку шкіри рекомендує кожному, незалежно від кольору шкіри, використовувати сонцезахисний крем не тільки в період спеки, але й протягом всього року.

За рекомендаціями Американської академії дерматології, користуйтеся сонцезахисним засобом з SPF (Sun Protector Factor) не менше 30. Це може бути крем, гель, спрей тощо.

Наносити його краще за 30 хвилин до виходу на сонце.

І також пам’ятайте про базові правила захисту під час спеки:

– Знаходьтеся якомога менше на сонці, особливо, в найбільшу спеку (з 11 до 16 години)

– Будьте обережні з засмагою. Ми асоціюємо її зі здоровим та красивим виглядом, насправді ж, засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається «захиститись».

– Носіть капелюх, одяг з довгими рукавами й штани для захисту від сонячних променів

– Будьте уважні біля водойм та на пляжі. Поверхні відбивають сонячне проміння, що збільшує шанс отримати опіки

– Уникайте відвідування соляріїв. Існують дослідження, що додаткове ультрафіолетове випромінювання підвищує ризики отримання раку шкіри

– Регулярно перевіряйте шкіру (родимки, веснянки) та повідомте про зміни своєму лікарю

– Пийте більше води

– Не залишайте дітей у закритих автомобілях

Будьте уважними до людей, що поруч, особливо у громадському транспорті. Чутливим до спеки людям може знадобитися ваша допомога. Краще завжди мати при собі пляшку води.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Шукаючи третього…
Юрій Кміть для Львівського порталу
Шукаючи третього…

Українське суспільство живе надіями. То надією, що Петро зміниться, то надією, що грузин кращий, то взагалі Надією, яка ...

У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п'янким лімончелло на березі Тірре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...