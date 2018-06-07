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Патрульні затримали «дівчину з крилами», яка у центрі Львова розмальовувала сідниці хною

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У вівторок, 5 червня,на проспекті Свободи патрульні затримали львів’янку Марину Дарміць, знану у місті як «дівчина з крилами».  Про це повідомили у прес-служба Патрульної поліції у Львівській області.

 

«5 червня на пр. Свободи близько 12:42 до нас звернулись по допомогу працівники ДОП Галицького ВП ГУНП , про те,що громадянка 1985 р.н, вчиняє протиправні дії, опір та злісну непокору стосовно працівників поліції,відмовилася (пред‘явити) показати документи, які посвідчують особу на законну вимого поліцейського, проводить не законну господарську діяльність без державної реєстрації, розмальовує сідниці розписом мехенді,чим принижує людську гідність та мораль, а також аморально себе поводить відносно осіб чоловічої статі», – розповіли у патрульній поліції.

Також у поліції додали, що вищезгадану особу було затримано, оскільки вона відмовлялась співпрацювати з поліцією. Її було доставлено в опорний пункт поліції на проспекті Свободи. Патрульні склали протокол затримання. Дільничий оформив адмінматеріали за 185 КУпАП та 164 КУпАП.

Додамо, що 28 квітня цього року журналістка Мар’яна П’єцух у Facebook фото, на якому видно, що «дівчина з крилами»  розмальовує сідниці чоловіку.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові водій маршрутки не дозволив проїхати у маршрутці львів’янці Марині Дарміць.

Фот: патрульна поліція у Львівській області

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