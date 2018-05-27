Керівник Львівського перинатального розповів, чому після урочистого відкриття Порошенком його досі не запустили

Т.в.о. директора Перинатального центру Ігор Потапов запевняє, що запуск медзакладу вже на завершальному етапі, однак є «певні моменти, які не дозволяють розпочати роботу». Про це інформує «ЗІК».

«Є певні моменти, які не дозволяють розпочати роботу. Потрібно завершити підрозділи перинатального, які мають забезпечити адекватну роботу. А саме: є велика проблема із централізованим стерилізаційним відділенням. Це відділення, де відбувається стерилізація медичного обладнання, інструментарію, перев’язочного матеріалу для операцій, пологів, для немовлят – усе, що пов’язане із наданням акушерсько-гінекологічної допомоги», – зазначив керівник очільник Перинатального центру.

Як він наголосив, у першу чергу затримка пов’язана із цим стерилізаційним відділенням.

«Це унеможливлює роботу стаціонарів. Тому за допомогою департаменту охорони здоров’я, ЛОДА і Львівської обласної ради укладені угоди з іншими медичними закладами, куди будемо возити обладнання на стерилізацію. Для перевезення буде спеціальний автомобіль, до якого є відповідні санітарні вимоги – буде перевозитися тільки стерильний чи тільки нестерильний матеріал. Після кожного перевезення автомобіль буде проходити санітарну обробку. Це цілий технологічний процес», – пояснив Ігор Потапов.

Також він розповів про ще один суттєвий недолік – завузькі двері приймального відділення, які довелося переробляти:

«Двері з приймального відділення до функціональних підрозділів пологового були завузькими – через них каталка могла просунутися з великими труднощами. А бувають такі ситуації, які ви бачили у фільмах, коли привозять пацієнток, підключених до систем з переливання крові, вливання медичних розчинів, при цьому їм ще проводиться штучна вентиляція легенів. Їх супроводжує ціла бригада медиків. Потрібен простір, щоби через ці двері проїхати. Відповідно до вимог, з моменту поступлення пацієнтки у критичному стані, операція має розпочатися упродовж 15 хвилин. Тепер стіну вибили, дверний отвір розширили, ставляться нові двері. Отаких дрібних недоліків є багато».

На питання про, коли Перинатальний врешті відчинить двері для породіль, керівник медзакладу відповів:

«Вже стільки називалося дат, що я не хочу бути марнослівним. Але повірте мені, все робиться для того, щоби якомога швидше відкрити установу. Процес контролює департамент охорони здоров’я, голова ЛОДА, його заступник. Контроль тут цілодобовий».