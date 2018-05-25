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Першим пасажирам, які проїхали через Бескидський тунель, подарили пам’ятні сувеніри

Юлія Шпак

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Сьогодні, 25 травня, всі пасажири поїзда № 108/107 сполученням Одеса – Ужгород, який першим серед пасажирських потягів прослідував через новозбудований двоколійний Бескидський тунель, одержали несподівані подарунки від залізничників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ « Укрзалізниця».

 

Працівники поїзної бригади вручили пасажирам пам’ятні сувеніри з поштовими конвертами з маркою, які Укрпошта випустила на замовлення Укрзалізниці з нагоди історичної події – запровадження залізничного руху через новий Бескидський тунель.

Прикметно, що вручення подарунків відбулося якраз у той момент, коли поїзд наближався до нового Бескидського тунелю, тож усі пасажири мали можливість порівняти графічне зображення залізничної споруди на конверті з оригіналом.

Нагадаємо, вчора, 24 травня, за участі Президента України Петра Порошенка відбулася церемонія відкриття Бескидського залізничного тунелю. Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» і будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» опублікували відео, як цей тунель будувався, та показали, у чому його унікальність.

 

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