У Львові чотирирічний хлопчик, граючись на підвіконні, випав з вікна

У Львові чотирирічний хлопчик випав з вікна другого поверху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Личаківський відділ поліції 23 травня надійшла інформація від медиків про те, що в одну з львівських лікарень з діагнозом «струс головного мозку, перелом щелепи та гемосинус» госпіталізовано 4-річного хлопчика.

Працівники поліції попередньо встановили, що дитина травмувалася внаслідок падіння з вікна офісного приміщення, яке знаходиться на другому поверсі будівлі в центральній частині міста. Це сталося під час того, коли дитина, яку батько взяв з собою на роботу, бавилася на підвіконні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до двох років.