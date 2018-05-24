ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові чотирирічний хлопчик, граючись на підвіконні, випав з вікна

Дарина Смеречанська

|

У Львові чотирирічний хлопчик випав з вікна другого поверху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

В Личаківський відділ поліції 23 травня надійшла інформація від медиків про те, що в одну з львівських лікарень з діагнозом «струс головного мозку, перелом щелепи та гемосинус» госпіталізовано 4-річного хлопчика.

Працівники поліції попередньо встановили, що дитина травмувалася внаслідок падіння з вікна офісного приміщення, яке знаходиться на другому поверсі будівлі в центральній частині міста. Це сталося під час того, коли дитина, яку батько взяв з собою на роботу, бавилася на підвіконні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до двох років.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?
Володимир МЕЛЬНИК
Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?

У старій частині міста Лева є достатньо вулиць та провулків, які потребують капітального ремонту. Ззовні вирішення пробл...

У перший клас по-новому
Вероніка РОЙ
У перший клас по-новому

Ніяких домашніх завдань, жодних оцінок та навчання без «Букваря»… Це ще не весь список нововведень, які чекають українсь...

Відкриваймо Україну разом
Марина ТЕРНЯК
Відкриваймо Україну разом

Туристичний магніт України – старовинний Львів – готується прийняти гостей, які приїздять сюди влітку на численні фестив...

День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...