Порошенко нагородив львівську патрульну, яку поранили під час виконання службових обов'язків

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент Петро Порошенко вручив високі державні нагороди двом львівським поліцейським. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За особисту мужність, виявлену у боротьбі зі злочинністю, зразкове виконання службового обов’язку орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначено старшого інспектора управління патрульної поліції старшого лейтенанта поліції Тетяну Сороку та інспектора управління патрульної поліції у Львівській області лейтенанта поліції Павла Хрупу.

«Думаю, що дуже важливо, коли ми підтримуємо і нагороджуємо не лише наших воїнів-героїв, які боронять нашу державу від російської агресії, а й героїв, які забезпечують мир, спокій і порядок на вулицях наших міст», – наголосив Глава держави.

Вручаючи нагороду Тетяні Сороці, Петро Порошенко зазначив, що серед бойових офіцерів орден «За мужність» користується надзвичайною повагою, він пишається тим, що вручає таку високу нагороду поліцейській

Глава держави подякував офіцерам поліції за мужність і виявлену відвагу у боротьбі зі злочинністю.

Нагадаємо, 13 травня у Львові під час оформлення ДТП правопорушник поранив офіцера патрульної поліції Львівщини, завдавши дівчині проникаюче ножове поранення. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмисника за рішенням суду взяли під варту, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Також додамо, щоби затримати зловмисника, напарник пораненої змушений був застосувати табельну вогнепальну зброю. Наступного дня за фактом застосування вогнепальної зброї патрульним поліцейським щодо водія, який наніс його напарниці ножове поранення, прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження.

Фото: ЛОДА