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У Львові чоловік, намагаючись втекти з місця ДТП, підрізав патрульну. Жінку довелось оперувати

Олександр Косик

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У Львові учасник ДТП наніс працівниці патрульної поліції ножові поранення. Аби затримати зловмисника, напарник пораненої змушений був застосувати табельну вогнепальну зброю. Наразі і поліцейський, і затриманий перебувають у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Сьогодні, 13 травня, близько 17.25 на вулиці Стрийській у Львові екіпаж патрульної поліції оформляв дорожньо-транспорту пригоду – зіткнення автомобілів «Шкода Октавія» та «Лексус». Під час оформлення ДТП 42-річний водій «Шкоди», мешканець Закарпатської області, намагався втекти з місця події. При цьому чоловік завдав поліцейській ножові поранення. Напарник пораненої був змушений застосувати табельну вогнепальну зброю.

Після того, як чоловік не відреагував на попереджувальний постріл, патрульний поранив нападника у ногу та затримав його.Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

І поранений поліцейський, і нападник перебувають у лікарні. 28-річній патрульній проводять термінову операцію.

Працівниці патрульної поліції у 8-ій міській клінічній лікарні надана необхідна медична допомога. Головний лікар лікарні Василь Обаранець стверджує, що наразі препарати крові для пацієнтки є, також лікарня співпрацює з іншими медичними закладами щодо забезпечення необхідної крові. Людей, які хочуть допомогти, просять завтра підходити в Обласний центр переливання крові на вул. Пекарській, оскільки 8-ма міська клінічна лікарня не проводить заборів крові, а отримує кров з інших, спеціалізованих, установ. Наразі необхідна кількість крові є.

«Поліцейська з ножовим пораненням прооперована. В неї є внутрішньо черевна кровотеча, поранення печінки. Кровотечу зупинили. Але вона втратила кров. Ми маємо деякі препарати крові, ми їй їх даємо. Зараз шукаємо, думаю, знайдемо. Донори потрібні не у 8-му лікарню, бо у нас не забирають кров. Донорів потрібно завтра на вул. Пекарську в обласний центр переливання крові. Бо перші 3−4 дні їй треба буде препарати крові і саму кров. Ми кров не візьмемо, бо наша лікарня кров не забирає. Ми кров беремо в Обласному центрі переливання крові на вул. Пекарській, або в інших центрах, де є інфраструктура, яка займається забором і переробкою крові», — розповів головний лікар 8-ої міської клінічної лікарні Василь Обаранець.

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