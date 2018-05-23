12 вулиць Львова залишились без води

Сьогодні, 23 травня, через ремонтні роботи призупинено подачу води мешканцям 12 вулиць у місті. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Через ліквідацію витоків на вулиці Крута, 22-22а та Східна, 44 сьогодні, з 11:30 до 16:00 год., без води залишаться мешканці вул. Крута, Східна, Дашкевича, Заводська, Гайдамацька, Городницька, Ткацька, Замарстинівська (36-112, 11-97) та прилеглих вулиць.

З 11:30 до 14:00 год. призупинено водопостачання на вул. Черемшини та прилеглі вулиці у зв’язку з ліквідацією витоку на вулиці Черемшини, 29.

Також через заміну водопроводу на вул. Скрипника, 5-7 сьогодні, з 11:30 до 16:00 год., подачу води зупинили жителям вул. Драгана, 8-18, Скрипника, 1-15, пр. Червоної Калини, 74-100.