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12 вулиць Львова залишились без води

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 23 травня, через ремонтні роботи призупинено подачу води мешканцям 12 вулиць у місті. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

 

Через ліквідацію витоків на вулиці Крута, 22-22а та Східна, 44 сьогодні, з 11:30 до 16:00 год., без води залишаться мешканці вул. Крута, Східна, Дашкевича, Заводська, Гайдамацька, Городницька, Ткацька, Замарстинівська (36-112, 11-97) та прилеглих вулиць.

З 11:30 до 14:00 год. призупинено водопостачання на вул. Черемшини та прилеглі вулиці у зв’язку з ліквідацією витоку на вулиці Черемшини, 29.

Також через заміну водопроводу на вул. Скрипника, 5-7 сьогодні, з 11:30 до 16:00 год., подачу води зупинили жителям вул. Драгана, 8-18, Скрипника, 1-15, пр. Червоної Калини, 74-100.

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