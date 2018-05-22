Завтра гаряча вода з’явиться у ще одинадцятьох будинках

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» від середи, 23 травня, розпочинає відновлення подачі гарячої води після гідравлічних випробувань до своїх споживачів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з закінченням гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність та міцність відновлюється гаряче водопостачання відбуватиметься за таким графіком:

з 23.05.2018р. з 18.00год. буде відновлено подачу гарячої води в будинки за адресами:

— кот. С. Петлюри, 4а (вул. С. Петлюри, 2−53; вул. Любінська, 89−107(непарні); вул. Виговського, 39−65 (непарні); вул. Кульчицька, 1−16в; вул. Кульпарківська, 128−142(парні), вул. Чувашська, 29)

— кот. Кульпарківська, 95а (вул. Кульпарківська, 154−180 (парні); вул. Виговського, 67−89 (непарні); вул. Садова, 5−27а; вул. С. Петлюри, 34, вул. В. Великого, 48, 48а; вул. Перфецького, 3, 5, 11)

— кот. Шевченка, 362а (вул. Шевченка, 318−416 (парні));

— кот. Ожинова, 5 (вул. Біберовича, 9, 11,13а; вул. Ожинова, 1; вул. Порічкова, 15);

– кот. Левандівська, 25 (вул. Левандівська, 25).

З 24.05.2018р. з 18.00 год. буде відновлено подачу гарячого водопостачання до будинків від наступних котелень:

— кот. Патона, 2а (вул. Виговського, 72; вул. Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11; вул. Любінська, 150−164 (парні); вул. Патона, 2−35; вул. П. Полтави, 34; вул. Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27; вул. Кричевського, 65);

— кот. Караджича, 11а (вул. Баштанна, 1, 3; вул. Виговського, 1−37 (непарні); вул. Гірника, 1; вул. Городоцька, 241−249 (непарні); вул. Головатого, 1−7; вул. Караджича, 13, 14, 14а, 16, 29а, б, в, вул. Любінська, 94−104 (парні), вул. Мисливська, 15, 27, 29, вул. Яворницького, 1а-11, вул. Патона, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12);

— кот. Широка, 79а (вул. Роксоляни, 33; вул. Широка, 64−100 (парні), вул. Суботівська, 2)

— кот. Сяйво, 17а (вул. Сяйво, 11, 13, 15, вул. Широка, 75, 77, вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, вул. Ангарна, 18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52, 60);

— кот. Роксоляни, 26а (вул. Роксоляни, 28, вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68, вул. Сірка, 2, 25, вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12, вул. Низинна, 2, 4, 5, вул. Мундяка, 8, вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4а, 6);

— кот. Величковського, 1 (будинки на вул. Величковського).

У зв’язку з поривами тепломережі тимчасово не буде подаватися гаряче водопостачання до будинків за такими адресами: вул. Сяйво, 17, 19, 21, вул. Широка, 29, вул. Роксоляни, 51, 57, 59а, 63, 65, 65а. Про дату відновлення гарячого водопостачання даних будинків буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, з 10 травня розпочалися гідравлічні випробування теплових мережах, які знаходяться на балансі ЛКП «Залізничнетеплоенерго». За попереднім графіком, відновлення гарячого водопостачання мало розпочатися з 25 травня.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 21 травня без гарячої води 31 залишається будинок.