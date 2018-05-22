ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра гаряча вода з’явиться у ще одинадцятьох будинках

Дарина Смеречанська

|

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» від середи, 23 травня, розпочинає відновлення подачі гарячої води після гідравлічних випробувань до своїх споживачів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з закінченням гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність та міцність відновлюється гаряче водопостачання відбуватиметься за таким графіком:

з 23.05.2018р. з 18.00год. буде відновлено подачу гарячої води в будинки за адресами:

— кот. С. Петлюри, 4а (вул. С. Петлюри, 2−53; вул. Любінська, 89−107(непарні); вул. Виговського, 39−65 (непарні); вул. Кульчицька, 1−16в; вул. Кульпарківська, 128−142(парні), вул. Чувашська, 29)

— кот. Кульпарківська, 95а (вул. Кульпарківська, 154−180 (парні); вул. Виговського, 67−89 (непарні); вул. Садова, 5−27а; вул. С. Петлюри, 34, вул. В. Великого, 48, 48а; вул. Перфецького, 3, 5, 11)

— кот. Шевченка, 362а (вул. Шевченка, 318−416 (парні));

— кот. Ожинова, 5 (вул. Біберовича, 9, 11,13а; вул. Ожинова, 1; вул. Порічкова, 15);

– кот. Левандівська, 25 (вул. Левандівська, 25).

З 24.05.2018р. з 18.00 год. буде відновлено подачу гарячого водопостачання до будинків від наступних котелень:

— кот. Патона, 2а (вул. Виговського, 72; вул. Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11; вул. Любінська, 150−164 (парні); вул. Патона, 2−35; вул. П. Полтави, 34; вул. Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27; вул. Кричевського, 65);

— кот. Караджича, 11а (вул. Баштанна, 1, 3; вул. Виговського, 1−37 (непарні); вул. Гірника, 1; вул. Городоцька, 241−249 (непарні); вул. Головатого, 1−7; вул. Караджича, 13, 14, 14а, 16, 29а, б, в, вул. Любінська, 94−104 (парні), вул. Мисливська, 15, 27, 29, вул. Яворницького, 1а-11, вул. Патона, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12);

— кот. Широка, 79а (вул. Роксоляни, 33; вул. Широка, 64−100 (парні), вул. Суботівська, 2)

— кот. Сяйво, 17а (вул. Сяйво, 11, 13, 15, вул. Широка, 75, 77, вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, вул. Ангарна, 18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52, 60);

— кот. Роксоляни, 26а (вул. Роксоляни, 28, вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68, вул. Сірка, 2, 25, вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12, вул. Низинна, 2, 4, 5, вул. Мундяка, 8, вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4а, 6);

— кот. Величковського, 1 (будинки на вул. Величковського).

У зв’язку з поривами тепломережі тимчасово не буде подаватися гаряче водопостачання до будинків за такими адресами: вул. Сяйво, 17, 19, 21, вул. Широка, 29, вул. Роксоляни, 51, 57, 59а, 63, 65, 65а. Про дату відновлення гарячого водопостачання даних будинків буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, з 10 травня розпочалися гідравлічні випробування теплових мережах, які знаходяться на балансі ЛКП «Залізничнетеплоенерго». За попереднім графіком, відновлення гарячого водопостачання мало розпочатися з 25 травня.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 21 травня без гарячої води 31 залишається будинок.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У перший клас по-новому
Вероніка РОЙ
У перший клас по-новому

Ніяких домашніх завдань, жодних оцінок та навчання без «Букваря»… Це ще не весь список нововведень, які чекають українсь...

Відкриваймо Україну разом
Марина ТЕРНЯК
Відкриваймо Україну разом

Туристичний магніт України – старовинний Львів – готується прийняти гостей, які приїздять сюди влітку на численні фестив...

День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...