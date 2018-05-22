У Львові без гарячої води досі залишається 31 будинок

Станом сьогоднішній ранок гарячу воду отримують 1077 споживачів підприємства. Без гарячої води 31 залишається будинок: 20 будинків у Сихівському РТМ і 11 будинків у Франківському РТМ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом сьогодні на ранок гарячу воду отримує 1077 споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго»: весь Галицький район — це 11 споживачів; весь Личаківський район — 113 будинків, весь Шевченківський район — 267 споживачів; 6 будинків у м. Винники; 264 споживачі у Франківському районі та 416 споживачів у Сихівському районі. Без гарячої води 31 будинок: 20 будинків у Сихівському РТМ і 11 будинків у Франківському РТМ.

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», у Сихівському РТМ до будинків на вул. Зубрівська, 32; вул. Манастирського, 2 відновити подачу гарячої води планують 23 травня. До будинків на вул. Стрийська, 71а, 71б, 75, 77, 81, 85, 85б, 87, 87а, 87б, 87 В, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 107 відновити подачу гарячої води планують 22 травня.

У Франківському РТМ до будинків на вул. Бойчука, 8,10, вул. Боткіна, 73, вул. Граб’янки, 5, 7, 9, 13, вул. Молдавська, 43 відновити подачу гарячої води планують 23 травня. До будинків на вул. Моршинська, 11, вул. Кастелівка, 2, 40 відновити подачу гарячої води планують 24 травня.

Нагадаємо, з 23 квітня розпочалися гідравлічні випробування теплових мереж, які знаходяться на балансі ЛМКП «Львівтеплоенерго», а з 10 травня гідравлічні випробування відбуваються на теплових мережах ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

Гідравлічні випробовування проводяться щорічно, після завершення опалювального сезону, згідно з пунктами «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2007р, та пунктом VI «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України N 620/378 від 10.12.2008. Під час гідравлічних випробувань тепловики Львова перевіряють технічний стан 470 км трубопроводів теплових мереж — це 293 км теплових мереж (з них 164 км магістральні мережі), які є на балансі ЛМКП «Львівтеплоенерго» та 179 км тепломереж, які є на балансі ЛКП «Залізничнетеплоенерго». Також під час гідравлічних випробувань проводиться ремонт основного і допоміжного обладнання на найбільших об’єктах теплопостачання міста — ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна». Ці роботи можна виконати лише при повній зупинці роботи ТЕЦ, тобто в час «нульової зупинки», яка відбувається саме під час гідравлічних випробувань. Тому на час гідравліки зупиняється подача гарячої води.