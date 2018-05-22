У Личаківському районі Львова висадять квітів на 725 тисяч

У Личаківському районі Львова активно висаджують квіти. Бегонію, чорнобривці, сальвію та інші рослини вже висадили на п’яти локаціях району. У планах – встановлення квіткових тортів і пірамід на кільці вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького та на Галицькому перехресті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповів начальник комунального відділу Личаківської районної адміністрації Ярослав Сеньків, квіти у районі вже встигли висадити на пл. Митній, на вул. Зелена-Студентська, на вул. Тершаковців, у сквері на пл. Петрушевича і на вул. К. Левицького, 67.

«Завтра заплановано роботи з висадки квітів на вул. Івасюка – вул. Левицького, на вул. Чехова – вул. Личаківська (біля військового госпіталю) та на вул. Пекарській. Підготовчі роботи тут вже проведено, вазонки з квітами придбано.

Залишається ще дві великі і цікаві локації: кільце на вул. Липинського – Богдана Хмельницького. Тут з квітів буде сформовано чотири торти. Також чотири квіткові піраміди буде встановлено на Галицькому перехресті. Вартість робіт на цих двох об’єктах становить 220 тисяч грн. Загалом на висадку квітів на усіх об’єктах у нас передбачено 725 тисяч грн», – розповів Ярослав Сеньків.

За його словами, всі роботи виконує підрядна організація ТОВ «Плантпол-Україна», яка стала переможцем тендеру.

Нагадаємо, нещодавно ЛКП «Зелений Львів» підготувало до висадження у Львові близько 130 тисяч однорічних рослин.